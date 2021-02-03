قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء برفض الاستشكال المقدم من المحامي ” أشرف ناجي ” عن موكلته الفنانة الاستعراضية ” سما المصري ” لوقف تنفيذ حكم حبسها لمدة عامين .

وذلك لإتهامها في قضية الإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة ومخالفة للقانون وخدش الحياء العام والفسق والفجور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبموجب هذا الحكم يستمر حبس سما المصري في القضية الثانية المدانة فيها .. حيث تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه لاتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة أيضا .

يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية كانت قد قصت في 16 نوفمبر الماضي بتخفيف عقوبة حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلا من 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات .