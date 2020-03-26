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رفض تطوع ” هيا الشعيبي ” لخدمة المصابين بفيروس كورونا .. ما السبب ؟

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كشفت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” في لقاء أجرته مع برنامج ” عالسيف ” عن قيامها بالتطوع من أجل خدمة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلا أن طلبها قوبل بالرفض .

وجاء السبب من وراء ذلك لإصابتها بمرض السكر والضغط العالي .. فقالت : ” على فكرة أنا رحت أتطوع رفضوا لإن أنا مريضة سكر وضغط عالي .. بالإضافة إلى نقص العديد من الفيتامينات بسبب خضوعي لعملية تكميم معدة ” .

وتابعت هيا الشعيبي : ” وقالولي لا إنتوا أهم ناس تقعد في البيت عشان مناعتنا بتكون ضعيفة ” .

وبسؤالها عن دور الفنانين بالتوعية لمواجهة فيروس كورونا أشادت بكلا من الفنانين ” إلهام الفضالة ” و ” طارق العلي ” لما يقومون به من نشر فيديوهات بشكل يومي تقريبا لتوعية الجمهور بالفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه .

 

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