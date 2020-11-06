تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطعاً مسجلاً من حفل زفاف المطربة السورية أصالة نصري على مواطنها أيمن الذهبي، والذي أقيم في تسعينات القرن الماضي، وتحديداً في العام 1991 أي قبل نحو 29 عاماً.

وظهرت أصالة في التسجيل المصور بملامح مختلفة تماماً عن هيئتها الحالية، لا سيما وأنها كانت تبلغ من العمر آنذاك (24) سنة، وفق تعليقات الأشخاص الذين تداولوا الفيديو، وهم من جمهور المغنية السورية “فانز أصالة” كما يطلقون على أنفسهم.

وبدت أصالة في غاية السعادة، وحمل الفيديو عنوان “رقصة أصالة بحفل زفافها الأول على أيمن الذهبي”، حيث تبادل الرواد التعليقات أسفل الفيديو وضحكوا على طريقة رقص أصالة مشيرين إلى أنها كانت طفلة بريئة للغاية.

فيما عمت ملامح الفرح الغامر على الحضور الذين ظهروا في الفيديو يشاركون النجمة الرقص بحماس كبير، وسط تصفيق حار من قبل “العريس”، واستمر زواجهما 15 عاما، قبل انفصالهما عام 2005، وأنجبا شام عام 1992 وخالد 1998.

وأشاد مرتادو موقع “انستغرام” حيث جرى تداول الفيديو، بهدوء ورصانة أصالة وكمية البراءة التي كانت تطغى على ملامحها في هذا التسجيل، يتعليقات مثل “كانت صغيرة وبريئة وحتى رقصها هادي”، ” أكيد أيمن يشوف الفيديو ويعض أيدة من الندم ويبكي آنة ضيع اصالة من أيدة”، “أصالة تجنن بكل زمان ومكان”.

وأشارت إحدى مستخدمات الموقع وتدعى “سلوى” إلى أن زواج أصالة الأول كان حكاية كل منزل، وجرى نقله عبر محطات تلفزيونية عدة، وقالت في تعليقها “حلوة، وكان زواجها حدث وحكاية كل بيت، ونزل على التلفزيون”.

معلقون آخرون لفتوا إلى الاختلاف الكبير في ملامح الفنانة السورية بين ذلك التاريخ واليوم، ومن ضمن تعليقاتهم برزت تساؤلات بنبرة ساخرة مثل : “هي أصالة كيف كانت قبل عمليات التجميل؟”، “يا الهي كيف كانت”، هي فين أصالة”، “كانت أصلية الآن تقليد”.

ويتزامن تداول هذا الفيديو مع تصريحات أطلقتها النجمة السورية على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في مصر أخيراً، أعلنت خلالها أنها لن تقدم على الزواج مرة ثالثة، وذلك عقب أشهر قليلة من انفصالها عن زواجها الثاني من طارق العريان والذي استمر من (2006 – 2020) وأنجبا آدم وعلي.