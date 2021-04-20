تعرض الفنان السعودي فايز المالكي للكثير من الانتقادات بعد انتشار فيديو مصور سجل له مع مواطنته الفنانة أسيل عمران أثناء تصوير مشهد من مسلسل “ممنوع التجول”.

وظهر الفنانان فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية “شوقر دادي” ذات الألحان السريعة. وإثر هذا أطلق المغردون على موقع “تويتر” وشم أو “هاشتاغ” باسم المالكي وتصدر قائمة التراند في السعودية.

#فايز__المالكي

أعمال خيرية وعلوم مراجل ووووو.. وآخرتها يهز وسط مع اسيل عمران !!!! pic.twitter.com/ApD7XOcMof — سلطانة الشمري (@news_2004) April 19, 2021

وانقسم المتابعون بين من رأوا أن رقص الفنان جزء من أدائه ودوره في المسلسل معتبرين أن المشهد عفوي وأنه يبدو طريفاً وكوميدياً مضحكاً وبين من اعتبروا أن هذا المشهد لا يليق بالفنان الذي يعرف بعمل الخير ولا بسنه ولا بمكانته.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي وتتناول الواقع الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. ويشارك فيه كل من المالكي وعمران وناصر القصبي وشيماء سبت وعبد الإله السناني وحبيب الحبيب وراشد الشمراني وإلهام علي وأسيل عمران وفاطمة الحوسني وماجد مطرب فواز وبشير الغنيم وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج وعبدالله المزيني وعلي الشهابي ويماس منصور وهبة الحسين.