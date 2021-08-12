احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بزفافها إلى لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، ووكلت «نيللي» المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها، الذي أقيم اليوم على شواطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، وسط عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف، ظهر خلاله عريس نيللي كريم وهو يأكلها “المكرونة الأسبجتي”، بينما حرصت هي على ألا يسقط أي طعام على فستان زفافها.

وظهرت «نيللى» فى فيديو آخر كشف اللحظات الأولى من زفافها، حيث اصطحبها لاعب الاسكواش رامى عاشور، إلى شقيقه هشام عاشور، ليطل الثنائى بالأبيض، فهشام ارتدى بدلة من اللون الأبيض، تناسب أجواء الصيف ومكان إقامة حفل زفافهما على نيللى كريم فى الساحل الشمالى.

ونشر الميكب أرتيست عبدالله الرفاعي فيديو بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة من تجهيز الفنانة نيللي كريم التي ظهرت خلال حفل القران مرتدية فستانًا أبيض بإطلالة جميلة، واعتمدت على وضع ماكياج هادئ.

كما ظهرت نيللى وهى تستعد لحفل زفافها، والذى بدأ منذ قليل، وبدت نيللى سعيدة للغاية وهى ترقص وتغنى على أنغام أغنية “لقيت الطبطبة” للمطرب حسين الجسمي، وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب أرتيست في غرفتها وهي تستعد، وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها، ومكياجها.

وأقيم الحفل بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وسط حضور مجموعة من أصدقاء وأقارب العروسين، وعٌقد القران منذ ساعات، وكان المنتج الكبير جمال العدل وكيلًا للعروس.

وكانت “نيللي” قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي، والتي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي يوم الأحد الماضي.

آخر أعمال نيللي كريم

آخر أعمال نيللي كريم كان “مسلسل ضد الكسر” الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتدور أحداث العمل حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.

المسلسل من إﺧﺮاج أحمد خالد، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي، من بطولة الفنانة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين

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