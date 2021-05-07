أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب فيديو تناقله أخيراً عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت من خلاله في عمل دعائي وهي تشارك بالغناء والرقص السريع. ولفتت حركات هيا ولياقتها أنظار الكثيرين، وفيما عبّر البعض عن استغرابه قدرتها على القيام بذلك، لم يتردّد آخرون في السخرية منها وانتقادها بقساوة.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 68 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة بعد نشره. ومما جاء في التعليقات: “مسكينة ماجاها أعمال هالسنة قامت تغثنا بسخافاتها” و”انتِ هزئتِ نفسك بنفسك” و”أبداً ما ضحكتنا خلها تستريح” و”هذي استخفت من بعد ما هيئة الإعلام منعت ظهورها على أم بي سي وسحبوا عليها المنتجين”.







ويُشار إلى أن هيا الشعيبي كانت قد عبّرت عن حزنها بسبب عدم ظهورها في أعمال رمضانية. كما تحدثت عن أزمة نفسية تعاني منها على خلفية قضية قانونية. وشاركت متابعيها على تطبيق “سناب شات” مقاطع تحدثت فيها عن حزنها، ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء، كما حرصت على توجيه الشكر الى كل من ساعدها في الخروج من هذه الأزمة، حيث قالت: “أريد توجيه رسالة شكر لمن قدّم لي الدعم في الفترة الماضية، خاصة أنني مررت في حالة نفسية سيئة ولا أرغب في أن أكون سبباً في مضايقة أي أحد”.