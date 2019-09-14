رنا الأبيض تفاجئ الجمهور بتقديم المباركة بخطوبة زوجها

فاجأت الفنانة السورية رنا الأبيض الجمهور و المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها إعلان لتقديم التهاني لزوجها وائل بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني وذلك عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف المحلية.

وبحسب المعلومات فإن زوجها لم يخبرها بخطوبته ولذلك قامت بنشر المباركة على العلن لتوضح له أنها عرفت بذلك رغم تكتم الزوج و سرية الموضوع.

وقالت رنا في حديث لـ ” سيدتي نت ” أنها تعتزم رفع دعوى تفريق ضد زوجها بعد زواج دام 13 عاماً لم يتم خلاله إنجاب أطفال لافتة أن السبب من زوجها وليس منها.

ولفتت رنا إلى أنها خلال زواجها كانت الزوجة الوفية والمحافظة على منزلها وعلى راحة زوجها.

وعلى الصعيد الفني من المنتظر أن تحضر رنا ببطولة الجزء الثاني من مسلسل ” الحرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز و المخرج تامر إسحاق والذي سيعرض في رمضان 2020.