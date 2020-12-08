أثارت الفنانة السورية رنا الأبيض الجدل بعد نشرها صورا لها أظهرت فيها ملابسها الداخلية أثناء سيرها وسط استغراب المتابعين من هذا التصرف.

فقد نشرت رنا الأبيض صورا ومقاطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز على حسابها على إنستغرام ظهرت فيها مع صديقتها التي صورتها على طريقة السيلفي وهما تسيران في احد شوارع دبي مرتدية بنطال جينز وتظهر “السترينغ” من تحته.

وقد اثارت هذه الصور استغراب المعلقين حيث كتب احدهم “رنا الابيض لابسه ابو خيط ويلي عليها”

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير بها رنا الابيض بمثل هذه الصُور، فقد شاركت منذ فترة صورة لها من على ظهر دراجة نارية بوضعية مثيرة، وأثارت هذه الصور بالتحديد انتقادات كبيرة .

على الصعيد الفني، تشارك رنا الأبيض في الجزء الحادي عشر من مسلسل “باب الحارة” ، حيث ستظهر بشخصية “المحامية جولي” التي غابت عن الجزء العاشر وظهرت سابقاً في الجزء التاسع.

وكانت قد أشارت الى ان جولي ستكون سنداً لأهل الحارة الجديدة “حارة الصالحية” بعدما هدم الاحتلال الفرنسي حارة الضبع.