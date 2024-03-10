ضجة واسعة، صاحبت ظهور الفنانة المصرية رنا رئيس في مقطع فيديو، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، بعد مرور 5 شهور على فسخ خطبتها.

رنا رئيس تطل بالفستان الأبيض

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وظهرت خلاله رنا رئيس، وهي تجري “بروفة” على أكثر من فستان زفاف، منها فستان لونه أبيض، وبذيل ممتد وتطريز بسيط، وفستان آخر قصير.

رنا رئيس بفستان الزفاف

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، والتي جاءت تحمل قدرا كبيرا من الدهشة، والاستغراب.

هل دخلت رنا رئيس «القفص الذهبي»?

بعد وقت قصير من انتشار فيديو رنا رئيس بفستان الزفاف، والذي صاحبة صوت المغني وائل جسار “جمالك جمال”، تبين أن خبر زواجها ليس صحيحا.

وتبين أن الفيديو نشرته مصممة الأزياء المصرية فاطمة نصر والتي ظهرته معها في الفيديو، وأن فساتين الزفاف ليس لها علاقة بمناسبة شخصية، ولكن متعلقة بالشخصية التي تجسدها في فيلمها الجديد والذي يحمل اسم “أسود ملون”.

خطوبة رنا رئيس

رنا رئيس أعلنت خطبتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 من صديق طفولتها “يسري علي” والذي قدم لها خاتم الخطوبة على الهواء من خلال برنامج “معكم منى الشاذلي” وبعد شهور تم الانفصال دون الكشف عن الأسباب.

خطوبة رنا رئيس على الهواء – الصورة من برنامج معكم منى الشاذلي

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

فيلم “عيسي”

يذكر أن رنا رئيس أعلنت مؤخرا أنها ستشارك في فيلم عيسى .

فيلم عيسى بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، أحمد سلامة، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم عيسى، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت.

رنا رئيس في رمضان 2024

الجدير بالذكر أن رنا رئيس ستشارك في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل للأذكياء فقط، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني، تحت قيادة المخرج محمد حماقي.

أما عن آخر أعمال رنا رئيس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعرض حاليًا في دور عرض السينمات، بطولة الفنانة إسعاد يونس، وكل من الفنان محمد محمود، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد عزمي، فرح الزاهد، عنبة، إبراهيم السمان، وغيرهم، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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