احتفلت الفنانة المصرية الشابة رنا سماحة بخطوبتها على مواطنها الملحن سامر ابو طالب، في حفل بسيط اقتصر فقط على العائلة والأصدقاء.

وقد شكلت هوية العريس فاجأ للجمهور خاصة وأن الأخير سبق وهنأها على خبر خطوبتها الذي أعلنت عنه في وقت سابق دون كشف عن هوية العريس.

ونشرت رنا سماحة صورا من حفل الخطوبة، عبر حسابها على انستغرام، حيث ارتدت فستانا من اللون الأبيض المخطط باللون البني، وارتدت “تاج” كتب عليه كلمة “bride”، في حين ارتدى ياسر قميصا وبدا الثنائي في غاية الفرح والسعادة.

وعلقت رنا سماحة البالغة من العمر 30 عاما على الصورة قائلة “: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. ادعولنا دعوة حلوة”، لتنهال عليها المباركات والتهاني.

وعلق متابعون: ” مفاجأة غير متوقعة هو مش ياسر بارك لك على الخطوبة في الأول”. وأضاف آخرون “ماشاء الله عليكم الله يحميكم.. لايقين ع بعض جداا ربنا يتمم لكم ع خير.. قمرين دول ولا حبيبين.. يا قلبي فرحتلهم جداا”.

وكانت رنا سماحة قد فاجأت جمهورها بإعلان خطوبتها مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها عبر موقع “فيسبوك”، وقامت بتغيير الحالة الاجتماعية من “عزباء” إلى “مخطوبة”.