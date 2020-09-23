فاجأت الفنانة المصرية رنا سماحة متابعيها بإعلانها عن خطوبتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي دون الكشف عن التفاصيل.

فقد فوجئ متابعو رنا سماحة على الفايسبوك بتغيير حالتها الاجتماعية إلى “مخطوبة”. وعلق متابعي “رنا” على خبر خطبتها بسيل من التهاني والمباركات.

من جانبها لم تكشف “رنا” عن أي تفاصيل تخص الخطبة أو عريسها واكتفت بإعلان الأمر.

وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة “7 رجالة” من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.