أعلنت نجمة مواقع التواصل السعودية ​رهف القنون​ إنفصالها عن زوجها ووالد طفلتها، الكونغولي ​لوفولو أندي​ بعد وقت قصير من حديثها عن مرحلة التغيير الكبيرة التي تمر بها

وكتبت رهف في تدوينة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:”للي يتسائلون، أنا مو بعلاقة بعد الآن وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون إستعداد ولخبطة في ميولي” وأضافت:”ما أسمح بأي إشعاعات يتم نشرها”.

يأتي هذا الإعلان بعد عودتها لنشر بعض الصور والأفكار من حياتها اليومية بخاصة وأنها قللت كثيراً التفاعل عبر حسابها خلال الـ3 أسابيع الأخيرة وكان آخرها الحديث عن التغيير حيث علقت على صورة لها قائلة: إذا كنت جادا بشأن التغيير، یجب أن تمر بمواقف عصيبة.. توقف عن تفادیك لعملیة التغییر.. إنها الطريقة الوحيدة للنمو.

بعد هذا الإعلان المثير للجدل نشرت رهف فيديو من داخل منزلها وهي تستخدم البخور وأكدت أنه يجب الحفاظ على الطاقة الإيجابية والسلام النفسي مهما كلف الأمر ومن المهم الحفاظ على الحب في نهاية هذا العام، لتنشر صورة أخرى وتعلق عليها أنها تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد كما نشرت صورة سابقة لجانب من شجرة عيد الميلاد في منزلها.

من جهته، نشر أندي صورة جمعته بابنتهما الصغيرة “بانا”، وقال إن حرمانه من العيش في حياة مستقرة في طفولته، جعلته يرى في بانا انعكاسا له.وأكد أنّه سيحارب كي يمنحها الحياة التي يتمناها؛ لأنه حرم من أن يعيش الحياة التي تمناها.