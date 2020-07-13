شاركت الشابة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة زوجها وطفلها للمرة الاولى وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رهف على الصورة كاتبة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن نربي طفلنا ليكون قوياً مثلنا. أحبك وسأبقى دائماً أحبك”.

وكانت رهف قد ردت سابقا على الاتهامات التي طاولتها حول والد طفلها مؤكدة أنه ناتج عن زواج رسمي من زوجها الذي تحبه جدا على حد قولها فكتبت قائلة : ” من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة ” .

وتابعت : ” الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة .. أحب زوجي جدا .. الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي .. أنا أحبه .. الحرية حب ” .