رواد عليو تتلقى تعليقات صادمة من جمهورها.. تعرف علي السبب!

نشرت الفنانة السورية “رواد عليو”عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مشاهد من مسلسلها “سر” تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، الذي تظهر فيه مع الفنان “بسام كوسا” الذي جسّد دور أخيها؛

وطلبت الفنانه آراء جمهورها ومتابعيها فى المسلسل بعد عرض الحلقه الأخيره، فجاءت التعليقات صادمه.

حيث جاءت تعليقات وآراء الجمهور مختلفه حول العمل، لكن معظم المتفاعلين اجمعوا علي النهاية كانت غير متوقعة، والكثير منهم وصفها بالفاشلة والمخيبة للآمال؛ إذ علّق أحدهم قائلًا: “ما حبيت، مو مفهوم ومو محتاج كل هالعدد من الحلقات”.

وعلّق آخر: “وهكذا تأكيد أن الشر باق وسيبقى ما في شي جديد في النهاية”. وجاء تعليق ثالث: “كل الحلقات بتجنن أما النهاية علامة سؤال لازم تحليل”. وعلق متابع رابع بأن النهاية مخيبة للآمال قائلا: “كالعادة نهاية مخيبة للآمال واسمحيلي قلك تافه مع احترامي”.