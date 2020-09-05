أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ضجة كبيرة بسبب تعليقها الغريب بعد حصولها على المركز الثاني في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مسلمات على مستوى العالم خلال العام 2020.

وظهرت روان في مقطع فيديو عبر “سناب شات”: “وحشتوني” ليرد عليها متابعيها: “ألف مبروك يا روان”، وتابعت: “اليوم قعدت من النوم على لقب ثاني أجمل امرأة مسلمة على مستوى العالم”.

وأضافت: “مع إنه مو شيء الواحد يفتخر فيه.. بس شيء يفرح كل بنت تحب إن ينقال عنها جميلة”.

احدث تعليقها ضجة كبيرة بين المتابعين اذي انتقدوا حديثها بتلك الطريقة، مؤكدين أنها تقلل من هذا الاختيار لانه مربوط بالفتيات المسلمات، متهمين اياها بالغرور وقلة الاخلاق.

يذكر ان الفنانة التركية الشابة ھاندا آرتشیل القائمة، واحتلت روان المركز الثاني واحتلت التركيتان فهرية أفجان المركز الثالث، ومريم أوزرلي الرابع، بينما جاءت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد في المركز الخامس، وشقيقتها بيلا حديد في المركز السادس.

أما في المركز السابع فجاءت الممثلة الإيرانية بهارة كيان أفشار، من مواليد عام 1983. ووصلت الممثلة الهندية وعارضة الأزياء زارين خان إلى المركز الثامن، ودخلت الشیخة مھرة بنت محمد ابن راشد آل مكتوم القائمة في المركز التاسع، وفي المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.