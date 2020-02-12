روان بن حسين باطلالة بسيطة بدون مكياج ومتعبة من الحمل

منذ اعلان حملها في طفلها الاول، ولا تتوانى الفاشينيستا روان بن حسين عن استعراض حملها باطلالات مميزة وفساتين انيقة، نقلت من خلالها كامل مراحل شهور حملها وحرصت في كل مرة على التعبير عن مشاعرها بصدق وبكلمات من القلب.



وشاركت اخيرا متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها باطلالة بسيطة عبارة عن بنطال للحمل وتيشرت سوداء للحمل ايضاً وبدت من دون مكياج وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت على الصورة بطراقة “من غير فيلتر ولا مكياج بس انا التعبانة وكرشتي”، في اشارة الى حجم بطنها خلال الحمل والتعب الذي تعاني منه مع اقتراب موعد ولادتها بطفلها

الاول.

وكانت نشرت الشهر الماضي صورة لها ارتدت فيها فستاناً ناعما باللون الابيض وعبرت من خلالها عن حماسها الشديد وسعادتها للالتقاء بطفلها، التي لم تكشف الى الان عن هوية والده وفضلت ابقاء المسألة شخصية وبعيدة عن السوشيال ميديا.