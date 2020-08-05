عبرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن تضامنها مع الفنان الاماراتي حسين الجسمي ضد حملة السخرية التي تعرض لها الاخير عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقالت روان بن حسين في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في ظروف صعبة جداً على الجميع قبل ما تكون صعبة على اخواننا اللبنانين، على العرب، على جنس البشرية بأكملها! حمقى المجتمع يتنمرّون على فنّان قمة في أخلاقه، احترامه، نجاحه وفنّه! للاسف بعض العرب لو يركزوا طاقتهم في نفسهم، بلدهم، حكومتهم، ماكان طغى الفساد في أغلب دولنا العربية …”.

وتابعت روان بن حسين قائلة: “كل الحب والاحترام للفنان الراقي حسين الجسمي”.

يذكر ان الفنان حسين الجسمي قد تعرض لحملة واسعة من السخرية بسبب تغريدة له عن لبنان قبل الانفجار بيومين ليقوم الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتهكم والسخرية ومطالبته بالتوقف عن الغناء للدول العربية.