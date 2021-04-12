أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين موجة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام حيث وصف كثيرون اطلالتها بأنها جريئة لا تتناسب مع اقتراب شهر رمضان.

وظهرت روان بن حسين وهي تحضع لتسريحة شعر جديدة غير ان ما اثار الجدل هو طريقة جلوسها والكشف عن جزء كبير من ساقيها.

من ناحية أخرى، احتفلت روان بن حسين بنجاح أغنيتها الجديدة “كان يا ما كان” في لبنان، والتي سبق وأطلقتها في يوم المرأة العالمي 8 آذار 2021، حيث تخطّى كليب هذا العمل الـ 12 مليون مشاهدة.



روان سبق وصوّرت الفيديو كليب في لبنان دعماً للمواهب اللبنانية وخصوصا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، يتخطّى اليوم عتبة الـ 12 مليون مشاهدة بعد شهر واحد من إطلاقه. وكانت قد وجّهت روان رسالة مهمّة إلى كل نساء العالم قالت فيها عبر الفيديو: “في يوم المرأة العالمي، أهدي لكل نساء العالم أغنيتي الأولى، تذكّرن دوماً، لستنّ وحدكنّ!…وأحببن نفسكنّ أوّلاً.”