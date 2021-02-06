شاركت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً من أجواء قضائها لعطلتها في جزيرة سيشال، والتي ظهرت في إحداها وهي جالسة في حوض الإستحمام.

وفي تعليقها على الصورة كشفت بن حسين ميزة في جسدها، قائلةً:”علامة مشتركة بيني وبين ماما وخواتي انه كلنا عندنا غمازات في اكتافنا”.

كذلك نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور المميزة بملابس صيفية متنوعة وباطلالات مميزة، وخطفت الأنظار برشاقتها وجمالها واناقتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وتغزلوا بها في تعليقاتهم















