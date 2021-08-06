أطلت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين على متابعيها منذ ساعات لأول مرة منذ وفاة والدتها منذ مدة قريبة مؤكدة انها لم تستطع حتى الان تجاوز الصدمة.

وحرصت روان بن حسين في بداية الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعغي، على شكر كل من عزاها بوفاة والدتها وكل من وقف بجانبها خلال هذه الفترة العصيبة عليها.

ووصفت الفاشينيستا ما شعرت به من آلم على فقدان والدتها وتحدثت عن عدم قدرتها على مغادرة السرير لمدة يومين من هول الصدمة.

وتابعت “شعور غريب يمكن لأني اول مرة احس بشعور الفقد بس اللي يطمني ان أمي كان انسانة خيرة عمرها ما ضرت احد واني انا عارفة انه ان شاء الله أمي في مكان أحسن وسعيدة في المكان اللي هي فيه بس اللي يخلي الواحد يغص هو شعور الفقد”.

واضافت “امي انسانة حديدية وانسانة عظيمة لاخر يوم من عمرها صدق كأنها قالت المهمة انتهت وراحت لما خرجت اخواتي الصغار من الثانوية وكانت طول عمرها تقول الله ياخذ أمانته بس لما بناتي الصغار يتخرجون من الثانوية وأمن مستقبلهم”.

ثم أردفت “أمنت مستقبل بناتها وأمنت مستقبل ابنتها روان وقفت معاي بولادتي ووقفت معاي بطلاقي الى حين اخذت ورقة الطلاق والى حين ما ابنتي اخذت جواز سفر بعدين جاه الوقت اللي أمي تحقق أمنيتها وتروح تشوف وجه الله”.