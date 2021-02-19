تحضّر الفنانة المصرية روبي لعودتها مجددًا للغناء، بعد توقف منذ ألبومها الثاني “مشيت ورا إحساسي” وتحديدًا في العام 2007 الذي حقق شهرة واسعة عند طرحه. وكشفت المغنية المصرية عن ألبومها الجديد “حتة تانية”، الذي انتهت من تسجيله مؤخرًا، ويضمّ 10 أغنيات تعاونت فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين المصريين، أبرزها “حتة تانية” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و”حياتي” من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و”أمك وأبوك”من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

وخطفت روبي الأنظار بصورة غلاف الألبوم، وارتدت فيه “هوت شورت” لون أسود مع بلوزة “بلوفر” حمراء، ونال إعجاب كل محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله بشكل واسع بين محبيها الذين ينتظرون صدور الألبوم.

ومن المقرر أن تطرح روبي كل أغنية على حدة في الوقت القريب، مع تصوير كل واحدة منها على طريقة الفيديو كليب. وكشف المنتج المصري وليد منصور، الذي أشرف على ألبوم روبي، أنه إستطاع في الفترة الأخيرة إقناع روبي بالعودة إلى الغناء، لأنّها قدمت تجارب سابقة حققت نجاحًا كبيرًا، بحسب تعبيره في التصريحات الصحفية، وكشف أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 25 شباط/ فبراير الحالي للكشف رسميًا عن صُنّاع الألبوم.

وقد شكلت روبي ظاهرة فنية في مصر، حيث جمعت في أغانيها بين الاستعراض والأغاني ذات الإيقاع السريع، وحققت في بدايتها عام 2003 ضجة واسعة وتسببت أغنياتها بنقلة نوعية في طبيعة الموسيقى، مثل: “ليه بداري كده” و”إنت عارف ليه”، والتساؤل الذي طرحه الجمهور: “هل ستحدث روبي الضجة التي خلقتها في 2021 بعد 18 عامًا على غيابها؟”. وهنأ النجم تامر حسنى، النجمة روبي على ألبومها الجديد، متمنيًا لها المزيد من السعادة والنجاح، ونشر تامر صورة بوستر ألبوم روبى عبر خاصية ستورى على حسابه “الإنستغرام”. وكتب: “مليون مبروك لأجمل روبي في الدنيا إن شاء الله ألبوم يكسر الدنيا ومليون مبروك لصديقي الغالي المنتج الكبير وليد منصور أول إنتاج غنائي له وكالعادة هيطلع مختلف إن شاء الله زى إنتاجك السينمائي بالتوفيق يا حبايب قلبي”.

فى سياق مختلف، تشارك روبى في بطولة مسلسل “شقة 6” إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، وهو من إنتاج أيمن يوسف.