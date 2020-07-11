خطفت الفنانة المصري روبي، الأنظار إليها بعد نشرها صورة جديدة لها على شاطىء البحر، وظهورها بالمايوه “البكيني” ذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت روبي في الصورة وهي تقف على الشاطىء مرتدية “كاش مايوه” ابيض شفاف ظهر تحته بكيني باللون الابيض والاسود بشكل واضح.

وحصدت إطلالة روبي عشرات الآلاف من الإعجابات ومئات التعليقات خلال وقت قصير من نشرها للصورة، وكان من بين المعلقات الفنانة هنا الزاهد التي كتبت “قمر”

وعلي الصعيد الفني، تصور روبى مشاهدها فى فيلم “كيرة والجن” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم “السقوط فى حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.