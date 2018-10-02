روبي تفاجئ متابعيها بـ “لوك”جديد وتغيّر كبير في شكلها

فاجأت ​الفنانة المصرية روبي​ المتابعين بإطلالتها الجديدة والمختلفة، حيث إعتمدت تسريحة صبيانية، بعدما قصت شعرها بشكل كامل، وإرتدت ملابس “كاجوال” خفيفة، ووضعت أقراطاً دائرية كبيرة.



ونشر المخرج المصري ​عمرو سلامة​ عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بروبي في أحد المقاهي، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ونالت إعجاب الالاف منهم، وانقسمت التعليقات بين من رأى أن “اللوك” الجديد يليق بنحافة وجهها، وهناك من اعتبر أن التسريحة أفقدتها الكثير من أنوثتها، ولا تليق بها، بينما اعتبر العديد من المعلقين أنها تقلد الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​.

يُذكر أن روبي تشارك في فيلم “​عيار ناري​”، من بطولة أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.