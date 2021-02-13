تغزلت الممثلة المصرية ​روجينا​ بزوجها نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، وذلك عبر حسابها الخاص عل احدى موقع التواصل الإجتماعي.

فقد نشرت روجينا فيديو يجمعهما بـ أشرف زكي أرفقته بتعليق بتعليق كتبت فيه: “ومرت سنين وسنين هتفضل نظرتى لك نفس النظرة كل شئ قابل للتغير الا حبك فى قلبي إنت رجل لم ولن تتكرر”.

وقد تفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي روجينا بالاضافة الى عدد من الممثلات كان منهن منى زكي، هند صبري، عبير صبري، سوسن بدر، نادية الجندي، شيماء سيف, حلا شيحة، سوزان نجم الدين، جمانة مراد وغيرهن.

يذكر أن أحدث أعمال روجينا مسلسل “بنت السلطان” ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وقد شاركت روجينا مؤخراً في مسلسل “البرنس” تأليف وخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب.