أجرت الفنانة “روجينا ” لقاء مع برنامج ” ET بالعربي ” كشفت من خلاله عن سبب الازمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا زوجها الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر .

فقالت روجينا أن أشرف زكي كان قد استيقظ في وقت الفجر وأخبرها عن شعور بتعب شديد وآلام في صدره فقالت : ” الفجر صحى وقاللي الحقيني صدري تعبان وروحنا على المستشفى وحصل اللي حصل ” .

حيث تم إجراء عملية جراحية له بتركيب دعامات في القلب .. وأشارت روجينا إلى إنه ليلة دخوله المستشفى كان قد أجرى عدة مداخلات هاتفية لبرامج تليفزيونية للحديث عن صحة الفنانة رجاء الجداوي .

وأضافت إنه منذ إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وأصابته حالة من الحزن والاكتئاب .

ووجهت روجينا الشكر لكل من ساندهم واطمئن عليهم في هذه الفترة والدعم الذي وجدته من عدد كبير من النجوم ومن محبيه .