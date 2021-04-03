وجهت الفنانة المصرية ” روجينا ” رسالة حب في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” إلى الفنانة السورية ” أصالة ” وذلك على خلفية تسجيل الأخيرة لتتر مسلسل ” بنت السلطان ” .

وتضمن المنشور صورة لأصالة كتبت روجينا في تعليقها عليها : ” أصالة .. لكل واحد نصيب من إسمه وإنتى قمة الأصالة والحنية والتواضع والمحبة لكل الناس والقلب اللى مافيش أحن منه .. عمرى ما هنسى إنك أول واحدة طمنتينى وطبطبتى عليا ووقفتى جنبى بمنتهى الحب فى تحقيق حلمى ” .

وتابعت : ” وصوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتى فى بنت السلطان .. أصالة أنا واحدة من كتير بيحبوكى وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك وعيلتك ربنا يديمها نعمة عليك .. يسلملى صوتك وقلبك وحنيتك .. بحبك ” .

يذكر أن مسلسل بنت السلطان هو البطولة المطلقة الأولى للنجمة روجينا ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .. ويشارك في بطولته كلا من : باسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندا موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي .. ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق .