أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، عن خبر انفصالها عن زوجها مبينًة أن الانفصال وقع قبل فترة ويجري حاليًا التجهيز لإجراءات الطلاق الرسمي.

وكانت إحدى المتابعات قد سألت روزانا اليامي: “صدق انفصلتي عن زوجك؟”، لترد عليها مؤكدة صحة هذا الخبر، معلقة: “أيوه انفصلنا.. وقريب إن شاء الله راح يخلص اجراءات الطلاق” وتابعت “الشيء اللي يتعوض ما فيه خسارات.. هو يتعوض وانا اتعوض”.

وعلقت متابعة أخرى: “التصريح هذا بيخلي العرسان طوابير” لترد عليها روزانا اليامي “الله يرزق الجميع بالافضل مني”.

وقد اثار الخبر استغراب الكثيرين خاصة وان الزواج لم يدم طويلا حيث كتب احدهم “استغفر الله ي رب. زواج المشاهير كأنه زواج متعه مستحيل يعمر” فيما سخر اخرون من عبارة “العرسان طوابير” حيث علقت احداهن كاتبة “حلوه طوابير ع ايش ياحسرة” وكتبت اخرى “شرررر البلية مايضحك قال طوابير ”.

وكانت روزانا اليامي فاجأت الجمهور بإعلان زواجها في اغسطس 2019 من خلال نشر لقطات لمراسم عقد القران والاحتفال بالزفاف مع عريسها.

وكانت روزانا اليامي تحرص على تغطية وجه عريسها من خلال وضع “إيموجي” قلب حب، واكتفت فقط بذكر اسمه وهو خالد دون أن تذكر أن معلومات إضافية عنه.

زفاف روزانا اليامي