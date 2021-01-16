كشفت الفنانة اللبنانية ” رولا سعد ” في لقاء لها مع برنامج ” ET بالعربي ” عن خطوبتها من مهندس سوري من أصل فلسطيني يدعى ” يحيى” ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت رولا سعد في حديثها إلى أن الخطوبة تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد والتي حدثت بشكل مفاجئ حيث فاجئها خطيبها بطلب يدها .. واقتصر الحضور على عدد من أصدقائها المقربون وشقيقتها وأولادها .

وعن خطيبها وعلاقتهما قالت : ” بنحب بعضنا .. إسلوبه الحلو ومحبته وإهتمامه لما بتتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك من قبل ” .