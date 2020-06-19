أثارت رولا يموت شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من والدتها الجدل مرة جديدة في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وصفه كثيرون بأنه تخطي للخطوط الحمراء.

فقد ظهرت رولا يموت في الفيديو بالملابس الداخلية وهي تضع الماء على جسدها في أحد المراكز المخصصة للمساج والاستحمام بطريقة وصفها متابعيها بالفاضحة .

وتغزلت رولا يموت بنفسها من خلال التعليق على الفيديو اذ كتبت: “الفخامة والطبقة المخملية بالجمال و الأنوثة والإغراء ماشالله خلقة الله لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر #من التراب وإلى التراب نعود ”.

وفيما تعرضت رولا يموت للانتقاد من قبل البعض ووصفهم للفيديو بالاباحي سخر البعض الاخر منها خاصة لجهة تغزلها بنفسها حيث كتب احدهم: “تضحك كاتبه من غير شفط اكيد من غير مو جسمك مربع تذكرت المصارعين ماعرف ليه ”.