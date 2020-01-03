رولا يموت تعايد محبيها بمؤخرة عارية بالسنة الجديدة

احتفلت ​رولا يموت​ بحلول العام الجديد 2020 بطريقتها المثيرة فغيّرت صورة ملفها الشخصي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدت صورة لملابس داخلية من الستراس ومكتوب عليها Happy new year فيما جلست وقد أدارت ظهرها للكاميرا بطريقة نصف جانبية واللافت كان كشفها لمؤخرتها من جديد باعتمادها “سترينغ” بعدما كانت آخر صورة عارية لها نشرتها في الصيف وهي جالسة على كرسي خشبي.

رولا كانت أعلنت منذ فترة عن تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان :”آه منك يا رولا”، علماً أن الأغنية الأولى “أنا رولا” التي تتغنى بها بنفسها كانت طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ 3 سنوات.