رولا يموت تُجري عملية جراحية وتطلب الدعاء

كشفت ​رولا يموت​ عن انها ستجري عملية جراحية عاجلة، دون ان تفصح عن تفاصيل اخرى.

وقالت رولا: “ان تعذّر عليّي الرد، فذلك بسبب ضرورة اجراء عملية جراحية مستعجلة، ادعوا لي بالصحة والسلامة”.

الجدير ذكره ان رولا يموت كانت قد اثارت الجدل مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخضع لعملية على يد احد الأطباء.

وظهرت يموت في الفيديو وهي تخضع لعملية تسمى Neck Contouring، وعلقت على الفيديو قائلة: “Neck Contouring تقنية جديدة مع أفضل جراح تجميلي شاب”.