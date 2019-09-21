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رولا يموت عارية مجددا على كرسي وتثير غضب الكثيرين

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rola yammout yyy

رولا يموت

بعد اعلانها بالأمس انها ستغيب عن المتابعين بسبب اجراءها عملية لعينيها، عادت ​رولا يموت​ بصورة جريئة نشرتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها تجلس على كرسي وهي عارية.
وتلقّت رولا عدد كبير من الانتقادات من قبل المتابعين الذين لم يُعجبهم مظهرها والطريقة التي اطلّت بها.
الجدير ذكره ان رولا يموت نشرت مؤخرا صورا لها مع والدها في ظهور نادر له وتمنت له ان يشفى، من دون ان تحدد نوع مرضه وان كان خطيرا او لا، وظهرت رولا وهي تقبل والدها وعلقت بالقول :”الله يشفيلي بابا حبيبي وعمري”.

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