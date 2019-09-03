رولا يموت في أول ظهور لها مع والدها

نشرت عارضة الازياء اللبنانية ​رولا يموت​ صورا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مع والدها في ظهور نادر له وتمنت له ان يشفى دون ان تحدد نوع مرضه وان كان خطيرا او لا.

في التفاصيل، ظهرت رولا المعروفة انها الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي وهي تقبل والدها وعلقت :”الله يشفيلي بابا حبيبي وعمري”

يذكران رولا يموت كانت قد صدمت المتابعين بنشر صورة جديدة له وهي عارية تماما، في خطوة منها لإثارة الجدل حول تصرفاتها كالعادة.