الصفحة الرئيسية فن رولا يموت في أول ظهور لها مع والدها

رولا يموت في أول ظهور لها مع والدها

بواسطة -
0 54

نشرت عارضة الازياء اللبنانية ​رولا يموت​ صورا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مع والدها في ظهور نادر له وتمنت له ان يشفى دون ان تحدد نوع مرضه وان كان خطيرا او لا.
في التفاصيل، ظهرت رولا المعروفة انها الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي وهي تقبل والدها وعلقت :”الله يشفيلي بابا حبيبي وعمري”
يذكران رولا يموت كانت قد صدمت المتابعين بنشر صورة جديدة له وهي عارية تماما، في خطوة منها لإثارة الجدل حول تصرفاتها كالعادة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.