تصدرت السعودية، الاء النعمان، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو أظهر طريقة استقبال زوجها الرومانسية لها، بعد عودتها من مدينة جدة.

ووثقت آلاء النعمان لحظة دخولها المنزل، لتتفاجأ أن زوجها حوله إلى ما يُشبه محل الزهور، وقد زين المدخل والدرج الداخلي للمنزل، وغرفة النوم والممرات بالورود، والعطور والشموع والهدايا، في مشهد رومانسي أثار جدلاً بين الناشطين، الذين دشنوا هاشتاج #الاء_النعمان_وزوجها.

وعلقت ألاء النعمان على الفيديو: “أقسم بالله خلاني أبكي من قلبي”، ووضعت خلفية موسيقية قصيدة “حين التقيتك عاد قلبي نابضاً، للشاعرة دارين شبير.

وبينما اشاد الكثيرون برومانسية زوج الاء النعمان غير ان البعض وصف الفيديو بالمظاهر الكاذبة حيث كتب احدهم: “عزيزتي الزوجة لا تصدقي الي متصور وتنكدي على زوجك وتحتقريه كوني عاقلة واعية تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك ارجوك حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله”.

#الاء_النعمان_وزوجها

عزيزتي الزوجة

لا تصدقي الي متصور

وتنكدي على زوجك وتحتقريه

كوني عاقلة واعية

تراه عالم افتراضي كله كذب في كذب

لا تخربي حياتك وتكرهي زوجك

ارجوك

حياتكم فيها احلا من كذا ان شاءالله pic.twitter.com/PHwSvfRjDC — فتـى من ارض الاسود (@ehsas1925) August 16, 2020