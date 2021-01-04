شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستجرام جمعت فيها بين الرومانسية واسطول سياراتها.

فقد ظهرت ياسمين صبري برومانسية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهما يمسكان بيد بعضهما بإطلالة كلاسيكية من اللون الأسود، ومن خلفهما مجموعة من السيارات التي تملكها ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأنواع الفارهة.

من ناحية أخرى، فاجأ أحمد أبو هشيمة متابعيه على موقع إنستجرام ل بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق عليها كاتبا: ” الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين”.

وفي أول صورة لياسمين صبري في العام الجديد 2021، ظهرت بإطلالة من دار أزياء Louis Vuitton، لم توضح الصورة التي نشرتها ياسمين صبري إن كانت ترتدي فستانا أم T-Shirt، فسعر الفستان المنقوش بشعار دار أزياء Louis Vuitton المحبوك يصل إلى 1950 يورو، وإن كان T-Shirt Polo، فسعره يصل 1450 دولار.