شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة رومانسية جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية.

وقد أثارت الصورة إعجاب متابعي ياسمين صبري نظرا لرومانسيتها ولجمال المنظر الطبيعي حيث تم التقاطها من الجو .

وظهر الثنائي ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة في الصورة وهما يمسكان ايديهما على شاطئ البحر وخلفهما يخت، وترتدي ياسمين فستانا أبيض في حين يرتدي زوجها قميصا وبنطلونا بنفس اللون أيضا.

ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة

وقد اكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بـ “قلب احمر” فيما علق ابو هشيمة بدوره بلقبين.

يذكر ان ياسمين صبري واحمد ابوهشيمة تزوجا في ابريل هذا العام في حفل عائلي بسيط بسبب ظروف الاجراءات الصجية لفيروس كورونا المستجد.