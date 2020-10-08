نشرت الفنانة اللبنانية ” رويدا عطية ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أشادت من خلالها ببرنامج ” ذا فويس سينيور ” مبدية إعجابها به وبفكرته وبالأصوات التي ظهرت في حلقة يوم أمس .

كما كشفت رويدا عطية عن إنحيازها للمشترك ” فيصل حلاق ” للعلاقة التي تجمعها به منذ فترة طويلة وحبها له كإنه والدها على حد وصفها .

فكتبت قائلة : ” ذا فويس الكبار ممتع جدا بتحس عم نشوف أهالينا وكبارنا اللي بنضل نستمد قوتنا منن .. أنا بنحاز ل فيصل حلاق لأني تربيت على إيديه وأكلت وشربت من خير بيته وبحبو وكأنه أبي .. كل التوفيق إلك لأنك بتستاهل وبتستاهل كتير ” .

يذكر أن الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج ذا فويس سينيور عرضت يوم أمس الأربعاء وشهدت عددا من الأصوات الرائعة التي حازت على إعجاب لجنة التحكيم المكونة من كلا من الفنانين : هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين .

ذا فويس الكبار ممتع جدا بتحس عم نشوف اهالينا وكبارنا اللي بنضل نستمد قوتنا منن

انا بنحاز ل فيصل حلاق لاني تربيت على ايديه واكلت وشربت من خير بيته،وبحبو وكأنه ابي كل التوفيق الك لانك بتستاهل وبتستاهل كتير #ذا_فويس_سينيور #TheVoiceSenior #MBCTheVoiceSenior #فيصل_حلاق pic.twitter.com/OjFIaTRWbJ — Rouwaida Attieh رويدا عطية (@attieh_rouwaida) October 7, 2020