خطف “روي” ابن الفنان السوري باسم ياخور، والكاتبة رنا حريري، الأنظار بعد مشاركة والدته صورة حديثة له عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبهه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوالدته.

ونشرت رنا، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة حديثة لابنها روي، ظهر خلالها ممسكاً بالمجموعة القصصية “عالمي الصغير”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بداية العام الجاري.

وحرصت زوجة باسم ياخور، على توجيه الشكر إلى صاحب السمو على هديته، حيث علقت على الصورة، قائلة: “شكراً من القلب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الهدية الغالية، المجموعة القصصية (عالمي الصغير)”.

تفاعل عدد كبير من متابعي رنا مع صورة ابنها التي نشرتها، وأشادوا بالهدية القيمة التي حصل عليها، فيما أبدى آخرون إعجابهم بوسامة وجمال ابنها “روي”، مؤكدين أنه يشببها كثيراً ولا يشبه والده في شيء، على حد قولهم.

وقالت إحدى المتابعات تعليقاً على الصورة: “نسخة عنك الولد ما طلع لأبوه أبداً”، وأضاف آخر: “نسخة من والدته.. ما شاء الله”، وتابع ثالث: “يشبه والدته كثيرًا.. الله يحفظه لك”.

وكان الثنائي باسم ورنا قد احتفلا الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنهما، حيث نشر ياخور صورة عائلية برفقة زوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما، وذلك عبر “إنستغرام”، متمنياً له السعادة طيلة عمره، وتحقيق جميع أحلامه.

يذكر أن باسم ياخور، قد نافس في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “على صفيح ساخن”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وأشاد بدوره عدد كبير من المتابعين، حيث استطاع أن يقدم شخصية درامية، على الرغم من تصنيفه كممثل كوميدي.