فاجأ نجم ”سناب شات“ السعودي ريان جيلر جمهوره ومتابعيه بإعلان خبر زواجه بالسر، منذ أشهر قليلة، دون أن يكشف عن شخصية العروس، وذلك أثناء رده على متابع سأله عن الوقت الذي سيتزوج فيه: ”متى تتزوج؟“

ورد ريان على سؤال المتابع في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على ”سناب شات“، وقال: ”للأمانة أنا كنت متزوج بالسر بس بما إنكم سألتوني فخلوني أعلن عن هذا الخبر السعيد، فدعواتكم لي بالحياة السعيدة والعشرة الدايمة المليئة بالأفراح والسعادة“.

وأوضح جيلر أنه كان ينتظر الوقت المناسب لإعلان الخبر، وقال: ”أنا استحيت لما سألتوني هذا السؤال، وكنت أنتظر وقت مناسب لأعلن هذا الخبر، بس خليني أحرق المفاجأة بعد“، مشيرا إلى أن الزواج لم يتم إلا من أشهر عدة فقط.

واعتاد ريان جيلر على إثارة الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب أزيائه والإكسسوارات التي يرتديها دائما، وخصوصا ارتداءه للأقراط.