ريا أبي راشد تعلق بطريقة ساخرة بعد مقلبها مع رامز جلال

علّقت ال​إعلام​ية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ بطريقة ساخرة على مقلبها مع الفنان المصري رامز خلال ضمن برنامجه الذي يعرض حالياً في رمضان “​رامز في الشلال​”.

ونشرت أبي راشد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحد أفلام الممثل المصري محمد سعد قائلة: “حد يخض حد كده، رامز في الشلال”.

وكانت شعرت أبي راشد بحالة من الرعب لحظة وقوعها في الماء، حيث قام فريق الإنقاذ بسحبها عبر قارب، وبدأت رحلتهم في الشلال الجاري.

وفي النهاية عندما وصلت الى العرين، فوجئت أبي راشد بالمقلب الأخير وهو مواجهة الغوريلا التي يتنكر بها ​رامز جلال​.

وبعد إكتشافها المقلب أصيبت أبي راشد بحالة من الصدمة والذهول أمامه، وإنهالت على جلال بالضرب والشتم بإعتبارها أماً ولديها طفلة صغيرة، وفي نهاية الأمر إعتذر منها جلال، وأكّدت أنّها في بداية الأمر لم تتعرّف إليه بسبب تبديله للون شعره.





