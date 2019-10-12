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ريا ابي راشد بين روبرت دي نيرو وال باتشينو

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ريا ابي راشد مع ال باتشينو وروبرت دي نيرو

ريا ابي راشد مع ال باتشينو وروبرت دي نيرو

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد صورة لها جمعتها بالنجمين العالميين آل باتشينو و روبرت دي نيرو.

وعلقت ريا ابي راشد على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انسغرام، قائلة: “ببساطة مقابلة ايقونية”.

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Quite simply: a totally iconic interview 😎 #ScoopWithRaya #TheIrishman #RobertDeNiro #AlPacino

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on

 

ويأتي لقاء ريا ابي راشد مع آل باتشينو و روبرت دي نيرو في صدد تحالفهما على بطولة فيلم “ايريش مان”.

 

وقد انهالت عليها التعليقات متشوقين لمشاهدة هذا اللقاء من عدد كبير من المتابعين كما النجوم وكان منهم بشرى وهند صبري ودرة وريم السعيدي وغيرهم.

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