ريتا اورا تكشف طبيعة ميولها الجنسية!

تطرّقت المُغنية العالمية ريتا أورا (28 عامًا)، خلال مُقابلةٍ حصريةٍ مؤخرًا مع مجلّة Daily Star Online، إلى ميولها الجنسية.

وكشفت ريتا اورا بأنّها من ذوي السّيولة الجنسية، bisexual، أي إنّها تواعد الرّجال والنّساء، وعندما يتعلّق الأمر بإيجاد الحُب، لا ترى وجه من تواعده ولا جنسه، فهي تهتم للشخص فقط وليس للمظهر.

وعبّرت أورا عن امتعاضها من الشائعات التي تُلاحقها في مواعدةِ كُلّ شابٍّ تلتقط معه الصّور، تمامًا كما حصل مع المُغنّي الوسيم الشاب ليام باين، إذ أكّدت حينها بأنهما مُجرّد أصدقاء لا أكثر.

استطردت: “لدى الكثير من الأصدقاء الذكور، وهم في غاية الجاذبية، لكنهم أصدقائي الجيدون، ولا يعني هذا بأنني أواعدهم”.

وجاءت تصريحات أورا هذه بعدما أطلقت أغنيتها المثيرة للجدل “Girls” في شهر مايو الماضي، والتي كشفت من خلالها للمرة الأولى بأنها ثنائية الجنس، أي إنها تواعد الرجال والنساء؛ إذ ركزت الأغنية على هذا الموضوع إلى جانب حب الذات.

وقالت ريتا عن الأغنية حينها “كتبت Girls للتعبير عن حقيقتي وهي عبارة عن وصف دقيق لتجربة صادقة وحقيقية في حياتي، لقد خضت علاقات رومانسية مع نساء ورجال خلال حياتي وهذه هي رحلتي الشخصية”.