ريكي مارتن لـ زوجه السوري بعيد الحب.. “أنت حياتي”

من الطبيعي أن تحتفل مع من تحب في عيد الحب، وأن ترسل لهم الرسائل بهذه المناسبة، لذا لم يجد الفنان الإسباني ريكي مارتن أفضل من زوجه السوري جوان يوسف ليحتفل معه في هذه المناسبة.

وقام الفنان الإسباني بنشر صورة تجمعه بزوجه السويدي من أصل سوري جوان يوسف عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيها كلاهما وهما يرتديان اللون الأبيض، معلقا عليها بالقول: “Te amo Jwano. Inta hayati” أو “أحبك جوانو…أنت حياتي”، إذ كتب “أنت حياتي” بالعربية بحروف إنجليزية.



وسرعان ما انتشرت الصورة التي جمعتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصد أكثر من 400 ألف إعجاب على صفحة ريكي مارتن الرسمية خلال ساعات قليلة.

ومن المعروف عن المغني الإسباني المولود في بورتوريكو أنه بات في الفترة الأخيرة، كثيرا ما يظهر للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أصدر مؤخرا أغنية “Sharks” والتي يدافع فيها عن حق المرأة في الإجهاض القانوني والآمن والحر، كما يقوم بالعديد من التصريحات التي تحتج على النظام السياسي الحالي في بورتوريكو، منتقدا المسؤولين الذين لا يقومون بواجباتهم تجاه بلده.

وبالعودة إلى علاقة ريكي ويوسف، فقد كان أعلن الثنائي قبل نحو 6 أشهر عن ولادة طفلتهما الرابعة بمساعدة أم بديلة، وشاركا حينها متابعيهما بلمحة خاطفة لمولودهما الجديد الذي أسمياه “رين”، حيث نشر مارتن صورة له ولزوجه “خوان يوسف” يظهر منهما ابتسامتهما فقط، بينما يحتضن طفله الرضيع بين ذراعيه، وكتب بالإسبانية: “ولد ابننا رين مارتن يوسف”.

كما نشر ريكي صورة لابنته “لوسيا” من زوجه جوان، حيث تظهر الطفلة الصغيرة ملتفة بمنشفة صفراء مزينة برأس أسد، والتي علق عليها مارتن باللغة الإسبانية قائلا: “آنسة أحلامي، الطفلة لوسي”.ويذكر أن مارتن وزوجه ذوي الأصول الكردية والأرمنية تزوجا عام 2017، وقد أنجبا أطفالهما الأربعة جميعهم بمساعدة أم بديلة.