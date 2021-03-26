شاركت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ صورة للممثلة البحرينية ​ريم أرحمة​ برفقة والدتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى ان ريم تشبه والدها أكثر من والدتها.



فقد علّقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “لأول مره صورة ام الفنانه ريم ارحمه . . انا اشوف تشبه ابوها اكثر من امها “.

غير ان اكثر المتابعين خالفوا مي العيدان الرأي واعتبروا ان ريم تشبه والدتها كثيرا حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “حرام عليك بالعكس كلها امها” و “ماشاء الله نسخه امها خصوصا رسمه العيون ”.

وكانت ريم أرحمة قد ظهرت برفقة ابنتها بعد أن أصبحت مراهقة جميلة وذلك للاحتفال بعيد الأم، حيث شعرت الأم بالفخر الشديد والسعادة لأن ابنتها أصبحت طولها وذلك خلال الاحتفال جمع بين الأم وابنتها في أول ظهور لها أمام الجمهور.

ريم أرحمة ظهرت خلال الفيديو وهي تحتفل مع ابنتها بعيد الأم وحرصت على إخفاء ملامح ابنتها عن الجمهور في أول ظهور عام لها، حيث أوضحت من فترة أنها تعيش وحدها برفقة ابنتها ولا تنوي الارتباط حالياً وتهتم فقط بعملها وتربية ابنتها والاهتمام بها.