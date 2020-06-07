أصدر المجلس الأعلى للإعلام المصري قرارا بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة الإعلاميين .

وجاء من بينهم الفنانة ” ريم البارودي ” التي تقدم برنامج ” شارع النهار ” على قناة النهار الفضائية المصرية .

حيث تضمن القرار منع ظهورها بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد فى جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة .

وفي تعليق ريم البارودي على هذا الأمر قالت عبر حسابها على موقع الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” : ” أنا مش بتكلم ولا هتكلم احتراما مني دائما وأبدا لنقابة المهن التمثيلية وأنا عند وعدي مع دكتور أشرف زكي ربنا يديله الصحة ” .

وتابعت : ” ولا طلعت عملت لايف ولا باكل عيش علي قفا زمايلي في كل فيديو علي اليوتيوب وساكتة نهائي علي استفزازات وتلقيحات وبكل طرق عاوزين شكلي يطلع وحش وأنا نص عمري بمثل ” .

وأضافت : ” صحيت لاقيت زفة كأني اتمسكت لقدر الله في حاجة سيئة السمعة وعيني عينك يا ستار يارب وإسمي أنا بيتحط جنب سما المصري !! ” .

وعلق أحد المتابعين على ذلك معلنا تضامنه مع ريم البارودي فقال : ” هتشوفي ربنا هيردلك حقك إزاي وكل أفلامها هتتكشف اسأليني أنا ” .

لترد ريم عليه قائلة : ” عارفة والله وانت عارف الناس كلها بتكرهها وربنا عمل فيها كده عشان جواه سواد أنت عارفه كويس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفرحانة بالأجوري اللي بتصرف عليه يالا معلش ” .