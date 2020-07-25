فاجأت الفنانة المصري ريم البارودي متابعيها بظهورها بكامل اناقتها بفستان الزفاف الابيض معلنة عن مفاجأة قريبة دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

وظهرت ريم البارودي في فيديو،نشرته عبر حسابها على انستغرام، بفستان الزفاف وهي تجلس على السرير وعلقت كاتبة: “قريبا جدا”.

وقد اثارت ريم البارودي الجدل بعد هذه الاطلالة خاصة وانها تزامنت مع اعلان احمد سعد ارتباطه بقصة حب مع مصممة أزياء تدعى علياء بسيوني وتصريحه بأن موعد خطبتهما سيكون مطلع الشهر المقبل.

يشار إلى أن علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودى بدأت عام 2011 فى كواليس مسلسل “احنا الطلبة” والتي تحولت الى علاقة عاطفية، وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره “سعد”، فى برنامج “شيخ الحارة”، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك ليتزوج بعدها سعد من الفنانة سمية الخشاب ثم ينفصل عنها لاحقا.