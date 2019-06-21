ريم البارودي بدل منة فضالي في “جوازة مرتاحة”

شاركت الفنانة ريم البارودي بنشر البوستر الدعائي لمسرحية ” جوازة مرتاحة ” عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وعلقت ريم البارودي على الصورة قائلة:”توكلنا علي الله .. قريبا مسرحيه كوميديه مستوحاه من مسرحيه ترويض النمره لويليام شكسبير .. جوازه مرتااااااحه .. قريبا باذن الله علي مسرح فندق ميراج الغردقه “.

وكان الفنان احمد صفوت قد كشف، في وقت سابق، أن الفنانة منة فضالى اعتذرت عن المسرحية لارتباطها بأعمال فنية أخرى منعتها من السفر لافتا أنه لم تنشأ أى خلافات معها إطلاقا لأنها فنانة يقدرها ويحترمها ويكن لها كل تقدير.

وأشار إلى أن الفنانة ريم البارودى حلت محل منة فضالى والمسرحية تأليف أحمد العلواني وإخراج محمد جبر.