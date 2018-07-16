ريم البارودي تتخلص من “التاتو” وتستبدله بوشم آخر على كتفها!

أثارت النجمة ريم البارودي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغييرها الوشم السابق الموجود على كتفها واستبداله بوشم آخر كبير.

وظهرت البارودي في مقطع فيديو قصير وهي تتحدث عن رغبتها في تغيير “التاتو” السابق، وخوفها من تشوه كتفها، مشيرة إلى أنها استجمعت شجاعتها وقامت بذلك واختيارت عبارة غزل قوية باللغة الانكليزية، حيث كتبت “كانت مثل القمر، جزء منها دائماً يختبئ”.

إنتشرت صورة الوشم بكثافة بين متابعيها وعشاقها الذين اعتبروا أنها تنجح دائماً في تقوية نفسها ومدّ روحها بالقوة والارادة من خلال التغييرات التي تحدثها في حياتها الشخصية والمهنية.

من جهة ثانية، تمضي ريم عطلتها الصيفية على البحر بين أصدقائها، وتحرص دائماً على مشاركة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بأجدد صورها بملابس البحر وتظهر لون البرونزاج الذي وصلت له.