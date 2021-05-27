فاجأت النجمة ريم البارودي الجمهور بحديثها عن انتهاء الخلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بعد أكثر من عامين من المشاكل والتصريحات بسبب زواج الأخير من أحمد سعد.

وأوضحت ريم، في تصريحات لبرنامج “theinsiderar” أن الصلح بينها وسمية حدث من خلال مكالمة هاتفية لها مع خبير تجميل مشترك بينهما.

وأضافت: “هو كان عندها في الاستديو، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضرله، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التلفون، والحتة دي فرقت جدا”.

وعبّرت ريم عن سعادتها بصفاء القلوب بين النجمتين بعد فترة من الأنقطاع بسبب ارتباط سمية بطليق البارودي، التي اعتبرت بأنها “خطفته منها”.وكانت سمية الخشاب كشفت في مداخلة مع برنامج “التاسعة”، عن تلقيها مكالمة من ريم قدّمت لها التهنئة بحلول شهر رمضان.