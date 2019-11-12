ريم البارودي تصدم الجميع بشكلها الجديد: “دمية بلاستيك”!

أثارت الفنانة ريم البارودي دهشة متابعيها عبر تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة استعرضت فيها شكلها الجديد بعد تطبيق طريقة مختلفة من المكياج.

وظهرت النجمة المصرية في إحدى الصور بملامح مختلفة تماماً عن شكلها المعتاد، حيث بدت منطقة الفك بارزة ومحددة بشكل واضح، وعظام وجهها نافرة بشكل لافت، الامر الذي أربك متابعيها ولم يعجب العديد منهم.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانقسمت الآراء كالعادة بين من انتقد التغير الكبير الذي حصل لشكلها، لافتين الى انها بدت كـ”الدمية البلاستيكية” وبأنهم لم يتعرفوا عليها في البداية، في حين اعتبر البعض الآخر أن التجديد ضروري والجرأة في المكياج أمر جميل وتحتاجه النجمات.

وحرصت ريم على توجيه كلمات شكر وإعجاب بمكياجها على يد خبير التجميل عبدالله الرفاعي، من خلال رسالة وصفته فيها: “واحد من أكثر خبراء التجميل موهبة في الشرق الأوسط”.